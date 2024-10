Torino, Duvan Zapata operato a Lione: l’intervento è riuscito (Di martedì 15 ottobre 2024) Tramite un comunicato ufficiale, il Torino ha reso noto che Duvan Zapata è stato operato in Francia. L’attaccante colombiano si era infortunato nel corso della partita di Serie A contro l’Inter, riportando una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, del menisco mediale e del menisco laterale. “Questa mattina, presso l’Hôpital Privé Jean Mermoz di Lione, intervento chirurgico per Duvan Zapata. Alla seduta operatoria, eseguita con successo dal dottor Bertrand Sonnery-Cottet, ha partecipato il dottor Corrado Bertolo, Medico Sociale del Torino Football Club – si legge nella nota – l’intervento è consistito nella ricostruzione del legamento crociato anteriore associato a sutura del menisco mediale e laterale del ginocchio sinistro. L’attaccante rientrerà domani a Torino e inizierà la fisioterapia“. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Tramite un comunicato ufficiale, ilha reso noto cheè statoin Francia. L’attaccante colombiano si era infortunato nel corso della partita di Serie A contro l’Inter, riportando una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, del menisco mediale e del menisco laterale. “Questa mattina, presso l’Hôpital Privé Jean Mermoz di, intervento chirurgico per. Alla sedutaria, eseguita con successo dal dottor Bertrand Sonnery-Cottet, ha partecipato il dottor Corrado Bertolo, Medico Sociale delFootball Club – si legge nella nota –è consistito nella ricostruzione del legamento crociato anteriore associato a sutura del menisco mediale e laterale del ginocchio sinistro. L’attaccante rientrerà domani ae inizierà la fisioterapia“.

