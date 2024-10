Ternitoday.it - Terni, compleanno speciale per ‘Celentano’: “Uno degli artisti più longevi della nostra città”

Leggi tutta la notizia su Ternitoday.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Una giornata davveroper Lanfranco Tommasi, conosciuto da tutti come. Tale soprannome nacque a Borgo Rivo suo quartiere di origine, mantenendosi tale fino ai giorni nostri. Dalla reinterpretazione di ‘24.000 baci’ in poi è stata una vera e propria escalation per l’artista che