Salernotoday.it - Tentò di rapinare e sparò ad un gioielliere, a San Cipriano: arrestato per tentato omicidio

Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) In azione i Carabinieri della Sezione Operativa del Norm della Compagnia di Salerno e della Stazione di SanPicentino che hanno eseguito un'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal Tribunale di Salerno, Sezione Riesame, in accoglimento