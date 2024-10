Superguidatv.it - Temptation Island 2024, stasera su Canale 5: le anticipazioni sulla sesta puntata. Nuovi falò di confronto?

(Di martedì 15 ottobre 2024), martedì 15 ottobre, appuntamento con ladi, il viaggio nei sentimenti campione d’ascolti di5. Filippo Bisciglia torna in prima serata per raccontare l’evoluzione delle coppie di concorrenti tra crisi, tradimenti edipuntate,ditra Alfred e Anna Martedì 15 ottobredalle ore 21.34 va in onda ladi, il reality show dei sentimenti presentato da Filippo Bisciglia in prima serata su5. Prosegue il boom di ascolti con l’ultimadell’8 ottobre che ha registrato 3.381.000 spettatori con uno share del 23.9%. Visto il successo, Mediaset ha deciso di prolungare di un’altrail programma per la gioia di milioni di telespettatori.