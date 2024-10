Temporali forti, allerta meteo nelle zone nord occidentali della Toscana (Di martedì 15 ottobre 2024) Firenze, 15 ottobre 2024 – Maltempo in arrivo in alcune aree della Toscana. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso per la giornata di domani, mercoledì 16 ottobre, una allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore e Temporali forti. L’allerta meteo è valida dalle ore 15 alla mezzanotte di domani, mercoledì 16 ottobre, e riguarda le zone nord occidentali. In particolare il tratto di costa che va dalla foce dell’Arno alla Lunigiana, Arcipelago compreso. Queste le previsioni della Sala operativa della Protezione civile regionale: dal pomeriggio di domani, mercoledì, possibilità di Temporali anche forti che interesseranno in un primo momento l’Arcipelago, per estendersi successivamente alla costa centro settentrionale e alle province di Lucca e Massa. Possibili colpi di vento e grandinate. Lanazione.it - Temporali forti, allerta meteo nelle zone nord occidentali della Toscana Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Firenze, 15 ottobre 2024 – Maltempo in arrivo in alcune aree. La Sala operativaProtezione civile regionale ha emesso per la giornata di domani, mercoledì 16 ottobre, unagialla per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore e. L’è valida dalle ore 15 alla mezzanotte di domani, mercoledì 16 ottobre, e riguarda le. In particolare il tratto di costa che va dalla foce dell’Arno alla Lunigiana, Arcipelago compreso. Queste le previsioniSala operativaProtezione civile regionale: dal pomeriggio di domani, mercoledì, possibilità diancheche interesseranno in un primo momento l’Arcipelago, per estendersi successivamente alla costa centro settentrionale e alle province di Lucca e Massa. Possibili colpi di vento e grandinate.

