Teatro "Gesuado", la nuova stagione a carattere internazionale (Di martedì 15 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiIl "taglio del nastro" simbolico con l'attesissimo concerto da tutto esaurito di Ligabue ( Venerdì 18 ottobre) il ritorno di Claudio Baglioni con tre date ma anche tante novità come gli spettacoli dal calibro di Fiorella Mannoia e Giovanni Allevi fino agli omaggi di miti indimenticati come Raffaella Carrà ed Ennio Morricone. E poi i due concerti-evento di Luciano Ligabue e Claudio Baglioni e la "lectio" di Paolo Crepet. Un attesa, quella per il cartellone della stagione teatrale 2024-25 del "Carlo Gesualdo" di Avellino, che almeno non tradisce le aspettative. Un "ritardo fisiologico", dice in apertura di conferenza stampa il sindaco Laura Nargi ricordando come la sua amministrazione si sia insediata sul finire di luglio e il tempo a disposizione è stato davvero risicato.

