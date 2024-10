Lidentita.it - Tangenti e due arresti: l’ombra del sistema Sogei, coinvolte Olidata e Digital Value

Leggi tutta la notizia su Lidentita.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Lein diretta: un dirigente die un imprenditore sono stati arrestati ieri sera a Roma per corruzione, ritornadel “” che macchiò per sempre la controllata al 100% dal Mef. L’arresto, avvenuto in flagranza di reato dopo lo scambio di una somma di 15 mila euro poi sequestrati, è statoe duedelL'Identità.