Superenalotto centrato il 6 Il vincitore si porta a casa il jackpot da 89 milioni con una schedina da 3 euro

centrato il 6 al Superenalotto. Il vincitore, che ha giocato una schedina da 3 euro in una tabaccheria di Riva del Garda, in provincia di Trento, si porterà a casa un jackpot da 89,2 milioni di euro. La sestina vincente (1-23-44-45-47-60. Jolly 14. SuperStar 19) ha premiato l'ancora anonimo giocatore che aveva tentato la fortuna presso il punto Sisal Tabaccheria Fortuna di Viale dei Tigli, 36 a Riva del Garda. Quello vinto stasera è il secondo jackpot del 2024, dopo quello vinto il 10 maggio scorso a Napoli da 101,5 milioni di euro. Con quello di stasera sono 116 i jackpot assegnati dalla nascita del Superenalotto ad oggi.

