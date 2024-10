Superenalotto, centrato il 6. Il vincitore si porta a casa il jackpot da 89 milioni con una schedina da 3 euro (Di martedì 15 ottobre 2024) centrato il 6 al Superenalotto. Il vincitore, che ha giocato una schedina da 3 euro in una tabaccheria di Riva del Garda, in provincia di Trento, si porterà a casa un jackpot da 89,2 milioni di euro. La sestina vincente (1-23-44-45-47-60. Jolly 14. SuperStar 19) ha premiato l’ancora anonimo giocatore che aveva tentato la fortuna presso il punto Sisal Tabaccheria Fortuna di Viale dei Tigli, 36 a Riva del Garda. Quello vinto stasera è il secondo jackpot del 2024, dopo quello vinto il 10 maggio scorso a Napoli da 101,5 milioni di euro. Con quello di stasera sono 116 i jackpot assegnati dalla nascita del Superenalotto ad oggi. L'articolo Superenalotto, centrato il 6. Il vincitore si porta a casa il jackpot da 89 milioni con una schedina da 3 euro proviene da Open. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di martedì 15 ottobre 2024)il 6 al. Il, che ha giocato unada 3in una tabaccheria di Riva del Garda, in provincia di Trento, si porterà aunda 89,2di. La sestina vincente (1-23-44-45-47-60. Jolly 14. SuperStar 19) ha premiato l’ancora anonimo giocatore che aveva tentato la fortuna presso il punto Sisal Tabaccheria Fortuna di Viale dei Tigli, 36 a Riva del Garda. Quello vinto stasera è il secondodel 2024, dopo quello vinto il 10 maggio scorso a Napoli da 101,5di. Con quello di stasera sono 116 iassegnati dalla nascita delad oggi. L'articoloil 6. Ilsiilda 89con unada 3proviene da Open.

