Summit ASEAN: crisi in Myanmar e nel Mar Cinese Meridionale al centro della discussione (Di martedì 15 ottobre 2024) Si sono conclusi a Vientiane il 44esimo e 45esimo Summit dell'Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (ASEAN). Al vertice nella capitale del Laos hanno partecipato anche Timor Est in qualità di Stato osservatore e diplomatici di vari Paesi, tra cui USA, Russia, Cina e India. La crisi in Birmania L'istanza principale era la crisi in Myanmar (Birmania). La presidenza dell'ASEAN, che a questo turno spettava al premier laotiano Sonexay Siphandone, ha invocato la fine delle ostilità interne al Paese. Il Myanmar aveva boicottato i precedenti incontri, ma era a sua volta stato escluso dalla riunione plenaria dell'ASEAN dell'anno scorso perché la giunta militare al potere ignorava il piano di pace. E continua a ignorare ancora oggi questo programma in cinque punti che l'Associazione le aveva mostrato già tre anni fa e che contiene dei passi per una tregua e un negoziato.

Summit ASEAN : crisi in Myanmar e nel Mar Cinese Meridionale al centro della discussione - Cina e ASEAN si erano già accordate in proposito 2002, ma il processo di redazione è iniziato solo nel 2017. Recentemente la Thailandia ha anche suggerito che India e Cina si interessino alla questione in qualità di Paesi confinanti maggiormente potenti e che possano influire su un esito pacifico della disputa. (Strumentipolitici.it)

Summit ASEAN : crisi in Myanmar e nel Mar Cinese Meridionale al centro della discussione - Si sono conclusi a Vientiane il 44esimo e 45esimo summit dell’Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (ASEAN). Secondo loro i militari non hanno una reale volontà di dialogo e devono essere loro per primi a cercare un contatto propositivo. Oggi la giunta sta svolgendo un censimento nazionale allo scopo di organizzare una tornata elettorale per il prossimo anno. (Api.follow.it)