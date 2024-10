Strade Blu Live: Remain in Light, 50 anni di fotografie e racconti con Guido Harari (Di martedì 15 ottobre 2024) La seconda stagione di Strade Blu Live prosegue il suo viaggio da Nerolidio a Como cavalcando ancora le onde letterarie di Wlliam Least Heat-Moon. La rassegna, ideata da Maurizio Pratelli e Luca Castelli, si basa sempre sull’idea di offrire nuove storie da condividere. In questa occasione un Quicomo.it - Strade Blu Live: Remain in Light, 50 anni di fotografie e racconti con Guido Harari Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di martedì 15 ottobre 2024) La seconda stagione diBluprosegue il suo viaggio da Nerolidio a Como cavalcando ancora le onde letterarie di Wlliam Least Heat-Moon. La rassegna, ideata da Maurizio Pratelli e Luca Castelli, si basa sempre sull’idea di offrire nuove storie da condividere. In questa occasione un

Strade Blu Live : Remain in Light - 50 anni di fotografie e racconti con Guido Harari

Non esiste un posto al mondo - a Strade Blu Live arriva Maurizio Carucci

Grandi sono i miti : a Strade Blu Live va in scena l'Antologia Americana per l'Election Day