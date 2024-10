Stipendi docenti la Flc Cgil | L’inflazione è tre volte l’aumento contrattuale ci daranno 60-70 euro lordi A fine mese proclameremo lo sciopero

Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) La Flcverso lo. La segretaria generale per l'Emilia Romagna, Monica Ottaviani, in una dura presa di posizione, denuncia la scarsa attenzione del governo verso la scuola pubblica e gliinadeguati degli insegnanti, i più bassi del mondo occidentale secondo il rapporto Ocse 2024 "Education at a Glance". L'articolo, la Flc: “è tre, ci60-70. Alo” .