Sostenibilità, Rossi (Lavazza): “Impegnati in integrazione principi Esg in filiera caffè” (Di martedì 15 ottobre 2024) La Sustainability Senior Manager di Lavazza Group, nel suo intervento durante il terzo e ultimo giorno del Salone della Csr e dell'Innovazione Sociale “Il Gruppo Lavazza è impegnato da molti anni nell’integrazione dei principi Esg nella filiera del caffè, attraverso la collaborazione attiva tra le proprie funzioni acquisti e Sostenibilità e attraverso partnership con gli Sbircialanotizia.it - Sostenibilità, Rossi (Lavazza): “Impegnati in integrazione principi Esg in filiera caffè” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di martedì 15 ottobre 2024) La Sustainability Senior Manager diGroup, nel suo intervento durante il terzo e ultimo giorno del Salone della Csr e dell'Innovazione Sociale “Il Gruppoè impegnato da molti anni nell’deiEsg nelladel, attraverso la collaborazione attiva tra le proprie funzioni acquisti ee attraverso partnership con gli

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sostenibilità - Rossi (Lavazza) : "Impegnati in integrazione principi Esg in filiera caffè" - Milano, 15 ott. (Adnkronos) - “Il Gruppo Lavazza è impegnato da molti anni nell'integrazione dei principi Esg nella filiera del caffè, attraverso la collaborazione attiva tra le proprie funzioni acquisti e sostenibilità e attraverso partnership con gli attori della complessa supply chain del caffè per contribuire alla diffusione di una sempre più profonda cultura della sostenibilità ... (Liberoquotidiano.it)