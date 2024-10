2anews.it - Soccavo, imprenditore si ribella al racket e fa arrestare l’estorsore

Leggi tutta la notizia su 2anews.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Un 47enne è finito in manette grazie alla denuncia del titolare di un’attività commerciale in via dell’Epomeo, nel quartiere, a Napoli. Si èto ale ha fattochi lo minacciava e gli chiedeva soldi. Sono scattate così, grazie alla denuncia di unnapoletano, le manette per un 47enne: è accusato