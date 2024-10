Slow Horses 6 si farà: Apple TV+ conferma in anticipo la serie cult (Di martedì 15 ottobre 2024) Dopo il finale della quarta stagione, Apple TV+ ha già annunciato che l'acclamata serie di spionaggio Slow Horses avrà una sesta stagione, composta da sei episodi. La serie, vincitrice di Emmy e BAFTA, ha come protagonista il premio Oscar Gary Oldman, che ha ricevuto nomination ai Golden Globe, agli Emmy e ai BAFTA per la sua straordinaria interpretazione dell'amato e irascibile Jackson Lamb. Trama La sesta stagione vede gli Slow Horses in fuga, mentre Diana Taverner li trascina tutti in un gioco di ritorsioni e vendette ad alto rischio. Slow Horses è un dramma di spionaggio dallo humor cupo e segue una squadra di agenti dell'intelligence britannica che prestano servizio in un dipartimento della discarica dell'MI5, noto in modo non affettuoso come Slough House. Panorama.it - Slow Horses 6 si farà: Apple TV+ conferma in anticipo la serie cult Leggi tutta la notizia su Panorama.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Dopo il finale della quarta stagione,TV+ ha già annunciato che l'acclamatadi spionaggioavrà una sesta stagione, composta da sei episodi. La, vincitrice di Emmy e BAFTA, ha come protagonista il premio Oscar Gary Oldman, che ha ricevuto nomination ai Golden Globe, agli Emmy e ai BAFTA per la sua straordinaria interpretazione dell'amato e irascibile Jackson Lamb. Trama La sesta stagione vede gliin fuga, mentre Diana Taverner li trascina tutti in un gioco di ritorsioni e vendette ad alto rischio.è un dramma di spionaggio dallo humor cupo e segue una squadra di agenti dell'intelligence britannica che prestano servizio in un dipartimento della discarica dell'MI5, noto in modo non affettuoso come Slough House.

