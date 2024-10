Milleunadonna.it - Simona Tagli dice addio alla castità: “Ecco con chi mi piacerebbe rompere il voto”

Leggi tutta la notizia su Milleunadonna.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Ci sono persone per cui l’astinenza dall’attività sessuale è un valore magari da offrire in dono ai santi.è una di loro: ha fattodiMadonna ma ora ritiene di potersi lasciare alle spalle il sacrificio, come ha raccontato a Monica Setta a Storie di donne al bivio weekend.