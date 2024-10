Genovatoday.it - Si ferma a soccorrere pedone e motociclista feriti, automobilista multato: la precisazione del comando di polizia locale

Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) L'che ha soccorso le due persone coinvolte in un incidente in via Camozzini è stato, ma il motivo è che la sua auto era parcheggiata sulle strisce già prima del sinistro. Laarriva daldelladi Genova, in seguito alla segnalazione di una