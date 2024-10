Senigallia, 15enne morto suicida: al setaccio pc e cellulare. Il preside: “Era un giovane senza problemi” (Di martedì 15 ottobre 2024) Il ragazzino è stato trovato morto in un casale di campagna, vicino a Montignano, frazione di Senigallia (Ancona). Pare fosse vittima di bullismo. Nel pomeriggio eseguita l'autopsia. Il dirigente scolastico: "Era ben inserito a scuola, con buoni rapporti con i compagni e il personale scolastico". Fanpage.it - Senigallia, 15enne morto suicida: al setaccio pc e cellulare. Il preside: “Era un giovane senza problemi” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Il ragazzino è stato trovatoin un casale di campagna, vicino a Montignano, frazione di(Ancona). Pare fosse vittima di bullismo. Nel pomeriggio eseguita l'autopsia. Il dirigente scolastico: "Era ben inserito a scuola, con buoni rapporti con i compagni e il personale scolastico".

Studente 15enne morto suicida a Senigallia - le amare parole di una docente : “Siamo inermi - Questa tragedia ci obbliga a guardarci dentro - a riconoscere le nostre responsabilità” - Una docente dell'istituto frequentato dal quindicenne che si è tolto la vita a Senigallia, dopo giorni di bullismo, ha deciso di parlare, chiedendo l'anonimato, per dare voce a un disagio profondo che attraversa il mondo giovanile. L'articolo Studente 15enne morto suicida a Senigallia, le amare parole di una docente: “Siamo inermi, Questa tragedia ci obbliga a guardarci dentro, a riconoscere le ... (Orizzontescuola.it)

Senigallia - morto a 15 anni. Girava con gli auricolari nelle orecchie per non sentire gli insulti. La denuncia della madre : «Mio figlio distrutto da voi bulli - perché?» - SENIGALLIA «Perché hanno voluto distruggere mio figlio? Perché?». Non si dava pace ieri nella caserma dei carabinieri di Marzocca la madre del 15enne che si... (Corriereadriatico.it)

Senigallia - morto a 15 anni. La disperazione dei presidi : «Pieno di vita - amava lo sport». Impoco e Cerenoni : «Sensibile e introverso - una storia terribile» - SENIGALLIA La comunità scolastica è sconvolta e il Corinaldesi Padovano da oggi attiverà il supporto psicologico. Sono proprio gli ex compagni della prima superiore ad aver... (Corriereadriatico.it)