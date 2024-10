Ilfattoquotidiano.it - Schlein a Meloni: “Attacco da bulla a Sea Watch. Fai la forte con i deboli ma non alzi la voce con Netanyahu”

(Di martedì 15 ottobre 2024) “Lei fa lacon ie la debole con i forti. Ha fatto undaa Sea. La solidarietà non è un crimine. Lei alza lacon Seae non con”. Lo ha detto la segretaria del Pd Ellynelle dichiarazioni di voto in Aula alla Camera rivolgendosi alla premier Giorgia. “Siamo vicini al contingente di Unifil, – ha aggiunto – chi attacca l’Onu attacca il mondo. Le chiediamo, presidente, di unirsi all’embargo totale delle armi inviate a Israele. Non ci basta la sua risposta da funzionario ministeriale. Serve un immediato cessate il fuoco a Gaza e ora in Libano. E tocca fare – ha proseguito – una specifica: noi l’antisemitismo l’abbiamo sempre condannato al contrario della giovanile del suo partito”. L'articolo: “daa Sea