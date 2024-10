Schillaci, 'più risorse a sanità, spero oltre 3 miliardi' (Di martedì 15 ottobre 2024) In Manovra "ci saranno più risorse per la sanità", "spero oltre i tre miliardi". Lo ha precisato, commentando le ipotesi sulle cifre, il ministro della Salute Orazio Schillaci a margine dell'evento Welfare, Italia di Unipol in collaborazione con The European House-Ambrosetti. "Le risorse ci sono e ci saranno. Giorgetti e Meloni - dice dal palco - sanno benissimo quanto è importante la sanità. I giornalisti mi chiedono da 20 giorni quante risorse ci saranno. Non posso e non so dettagliare quanto, ma sicuramente ci sarà un incremento dei fondi rispetto al previsto. E soprattutto ho chiesto che siano destinati agli operatori sanitari". Quotidiano.net - Schillaci, 'più risorse a sanità, spero oltre 3 miliardi' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 15 ottobre 2024) In Manovra "ci saranno piùper la", "i tre". Lo ha precisato, commentando le ipotesi sulle cifre, il ministro della Salute Orazioa margine dell'evento Welfare, Italia di Unipol in collaborazione con The European House-Ambrosetti. "Leci sono e ci saranno. Giorgetti e Meloni - dice dal palco - sanno benissimo quanto è importante la. I giornalisti mi chiedono da 20 giorni quanteci saranno. Non posso e non so dettagliare quanto, ma sicuramente ci sarà un incremento dei fondi rispetto al previsto. E soprattutto ho chiesto che siano destinati agli operatori sanitari".

