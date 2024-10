Genovatoday.it - Schianto all'alba a Cavi, scooterista intubato e portato in ospedale in elicottero

Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Due persone sono rimaste ferite in seguito a un incidente stradale, avvenuto intorno alle 7.30 di martedì 15 ottobre 2024 sulla Via Aurelia all'altezza didi Lavagna.A scontrarsi, per ragioni da chiarire, sono stati due scooter i cui conducenti sono stati soccorsi da automedica Tango 1 e