Corrieretoscano.it - Scatta allerta meteo Toscana: temporali forti e rischio idrogeologico

(Di martedì 15 ottobre 2024), una perturbazione in arrivo determinerà la possibilità didal pomeriggio di mercoledì 16 ottobre, nelle zone nord occidentali. La sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo pere idraulico del reticolo minore e, valido dalle 15 alla mezzanotte di domani per il tratto di costa che va dalla foce dell’Arno alla Lunigiana, Arcipelago compreso. Dal pomeriggio di mercoledì 16 ottobre possibilità diancheche interesseranno in un primo momento l’Arcipelago, per estendersi successivamente alla costa centro settentrionale e alle province di Lucca e Massa. Possibili colpi di vento e grandinate.