Lanazione.it - Sbalzati fuori dall’auto finita nel fossato. Gravi due ventenni rimasti sotto la vettura

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Due giovani sonogravemente feriti nella notte fra sabato e domenica in un incidente stradale avvenuto ad Arni. Poco prima delle 3 di notte, i due, entrambi, si trovavano a bordo della loroe stavano percorrendo la strada provinciale in località Giannelli quando, per cause ancora in corso di accertamento, la macchina è uscitastrada. I due giovani sono statidall’abitacolo finendo poi incastratil’auto. Per liberarli si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco e l’utilizzo del carro speleo alpino fluviale. Una volta liberati, i due sono stati affidati alle cure dei sanitari. Entrambi incondizioni, uno dei due feriti è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso con l’elisoccorso, l’altro a bordo di una ambulanza del 118.