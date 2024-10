Sanità, Sferruzza (Fisascat Cisl): "L'assistenza integrativa non è sostituiva" (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 14 ott. (Adnkronos) - “Bisogna guardare al futuro e questo richiede più impegno da parte di tutti noi. Spesso abbiamo a che fare con lavoratori che sono avanti con l'età, per questo nelle nostre sedi ci si mette a loro disposizione. L'assistenza integrativa, non sostitutiva, deve appoggiarli nel ricorso alle prestazioni. La cultura della formazione e della prevenzione può aiutare a guardare al futuro". Sono le parole di Giusi Sferruzza, segretaria nazionale Fisascat Cisl, la Federazione della Cisl che rappresenta i lavoratori del terziario, turismo e servizi, partecipando al convegno promosso a Roma dal Fondo Asim, Fondo di assistenza sanitaria integrativa del settore delle imprese esercenti servizi di pulizia, servizi integrati/multiservizi, nel decimo anniversario di attività. Liberoquotidiano.it - Sanità, Sferruzza (Fisascat Cisl): "L'assistenza integrativa non è sostituiva" Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 14 ott. (Adnkronos) - “Bisogna guardare al futuro e questo richiede più impegno da parte di tutti noi. Spesso abbiamo a che fare con lavoratori che sono avanti con l'età, per questo nelle nostre sedi ci si mette a loro disposizione. L', non sostitutiva, deve appoggiarli nel ricorso alle prestazioni. La cultura della formazione e della prevenzione può aiutare a guardare al futuro". Sono le parole di Giusi, segretaria nazionale, la Federazione dellache rappresenta i lavoratori del terziario, turismo e servizi, partecipando al convegno promosso a Roma dal Fondo Asim, Fondo disanitariadel settore delle imprese esercenti servizi di pulizia, servizi integrati/multiservizi, nel decimo anniversario di attività.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Personale sanitario nel mirino. Massari : "Urgente farsi carico di questo grido d’allarme" - Tutti – dal personale ai sindacatiu – chiedono il posto di polizia h24 in pronto soccorso. E domani mattina, il tema sarà tra quelli all’ordine del giorno che saranno affrontati al comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura: sarà presente il direttore dell’Ausl, oltre ai soggetti istituzionali, tra cui il sindaco Massari. (Ilrestodelcarlino.it)

Sanità - nuove iniziative per abbattere le liste d’attesa. Lanzarin : «Buoni risultati in questo scorcio di 2024» - La Giunta regionale del Veneto, su proposta dell’Assessore alla sanità Manuela Lanzarin, ha assunto nuove decisioni per aumentare il numero di specialisti con incarichi di lavoro autonomo da utilizzare nel cammino del Piano di Recupero delle liste d’attesa. Con due diverse delibere, è stato... (Padovaoggi.it)

Sanità - nuove iniziative per abbattere le liste d’attesa. Lanzarin - «Buoni risultati in questo scorcio di 2024» - La Giunta regionale del Veneto, su proposta dell’Assessore alla sanità Manuela Lanzarin, ha assunto nuove decisioni per aumentare il numero di specialisti con incarichi di lavoro autonomo da utilizzare nel cammino del Piano di Recupero delle liste d’attesa. Con due diverse delibere, è stato... (Padovaoggi.it)