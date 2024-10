Sanità, Sferruzza (Fisascat Cisl): "L'assistenza integrativa non è sostituiva" (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 14 ott. (Adnkronos) - “Bisogna guardare al futuro e questo richiede più impegno da parte di tutti noi. Spesso abbiamo a che fare con lavoratori che sono avanti con l'età, per questo nelle nostre sedi ci si mette a loro disposizione. L'assistenza integrativa, non sostitutiva, deve appoggiarli n Ilgiornaleditalia.it - Sanità, Sferruzza (Fisascat Cisl): "L'assistenza integrativa non è sostituiva" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 14 ott. (Adnkronos) - “Bisogna guardare al futuro e questo richiede più impegno da parte di tutti noi. Spesso abbiamo a che fare con lavoratori che sono avanti con l'età, per questo nelle nostre sedi ci si mette a loro disposizione. L', non sostitutiva, deve appoggiarli n

Personale sanitario nel mirino. Massari : "Urgente farsi carico di questo grido d’allarme" - "L’aggressione subita dall’operatore socio sanitario nei giorni scorsi deve indurci a riflettere". Il tema in discussione era stato inserito tra le priorità già prima dell’aggressione al 38enne. Sono le parole del sindaco Marco Massari, all’indomani dell’aggressione a un operatore socio sanitario 38enne, avvenuta nella notte tra domenica e lunedì al pronto soccorso del Santa Maria Nuova. (Ilrestodelcarlino.it)

Sanità - nuove iniziative per abbattere le liste d’attesa. Lanzarin : «Buoni risultati in questo scorcio di 2024» - La Giunta regionale del Veneto, su proposta dell’Assessore alla sanità Manuela Lanzarin, ha assunto nuove decisioni per aumentare il numero di specialisti con incarichi di lavoro autonomo da utilizzare nel cammino del Piano di Recupero delle liste d’attesa. Con due diverse delibere, è stato... (Padovaoggi.it)

Sanità - nuove iniziative per abbattere le liste d'attesa. Lanzarin - «Buoni risultati in questo scorcio di 2024»

La Giunta regionale del Veneto, su proposta dell'Assessore alla sanità Manuela Lanzarin, ha assunto nuove decisioni per aumentare il numero di specialisti con incarichi di lavoro autonomo da utilizzare nel cammino del Piano di Recupero delle liste d'attesa. Con due diverse delibere, è stato...