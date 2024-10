Sanità, Fondo Asim: le nuove sfide del settore al convegno per i 10 anni di attività (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – Le ipotesi di riforma sanitaria avanzate negli ultimi mesi e soprattutto gli importanti movimenti normativi e regolamentari in atto, tra cui quelli aventi ad oggetto il progetto ‘Cruscotto delle prestazioni’, sono i temi al centro dell’incontro ‘Le nuove sfide dei fondi sanitari: dall’integrazione pubblico-privato alla tutela dei grandi rischi’, che si è svolto L'articolo Sanità, Fondo Asim: le nuove sfide del settore al convegno per i 10 anni di attività proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – Le ipotesi di riforma sanitaria avanzate negli ultimi mesi e soprattutto gli importanti movimenti normativi e regolamentari in atto, tra cui quelli aventi ad oggetto il progetto ‘Cruscotto delle prestazioni’, sono i temi al centro dell’incontro ‘Ledei fondi sanitari: dall’integrazione pubblico-privato alla tutela dei grandi rischi’, che si è svolto L'articolo: ledelalper i 10diproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Sanità - Fondo Asim : le nuove sfide del settore al convegno per i 10 anni di attività - La sanità integrativa - si legge in una nota - continua a crescere insieme ai bisogni dei cittadini in un contesto in cui si annunciano importanti riforme nell'ottica della sussidiarietà e dell'integrazione pubblico-privato. I dieci anni di attività segnano un traguardo fatto di dedizione e, soprattutto, di persone che si sono dedicate per far sì che il Fondo fosse sempre più in grado di ... (Iltempo.it)