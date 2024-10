Cataniatoday.it - San Berillo si prepara a cambiare volto: così nel quartiere il prezzo degli immobili è pronto a schizzare

(Di martedì 15 ottobre 2024) Da circa due anni a questa parte, SanVecchio è una delle zone del centro storico di Catania che mostra evidenti segnali di dinamismo. Aprono nuovi locali, fioriscono i b&b e persino gli alberghi di lusso. Le ruspe sono in azione in diversi lotti per riqualificare spazi privati degradati