Tuttoandroid.net - Samsung con One UI 7.0 dovrebbe fare tornare una funzione per Android Auto

Leggi tutta la notizia su Tuttoandroid.net

(Di martedì 15 ottobre 2024) Con l'aggiornamento a One UI 7.0riportare la funzionalità Multi-Sound per. Ecco tutti i dettagli L'articolocon One UI 7.0unaperproviene da Tutto