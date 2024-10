“Sale” il prezzo del caffè ma non è colpa del bradisismo (Di martedì 15 ottobre 2024) Avete mai notato come una semplice tazzina di caffè sia diventata quasi un lusso? Se, come me, amate iniziare la giornata con un buon espresso, probabilmente vi sarete accorti che il prezzo del caffè è salito alle stelle negli ultimi tempi. Ma la domanda è: perché? Cosa c’è dietro questa “salita” dei prezzi? No, non “Sale” il prezzo del caffè ma non è colpa del bradisismo Il Blog di Giò. Leggi tutta la notizia su Ilblogdigio.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Avete mai notato come una semplice tazzina disia diventata quasi un lusso? Se, come me, amate iniziare la giornata con un buon espresso, probabilmente vi sarete accorti che ildelè salito alle stelle negli ultimi tempi. Ma la domanda è: perché? Cosa c’è dietro questa “salita” dei prezzi? No, non “” ildelma non èdelIl Blog di Giò.

Prezzo imposto : caffè amaro per i baristi : "Da anni chiediamo di eliminare quel listino" - L’imposizione di prezzi da parte del ‘pubblico’ senza prestare la dovuta attenzione alle dinamiche dei prezzi delle materie prime, caffè in primis, rende antieconomico per bar e ristoranti servire il caffè e tutte le preparazioni a esso collegate e in generale tutti gli altri prodotti che hanno un prezzo imposto". (Ilrestodelcarlino.it)

Caffè al bar - prezzo +14 - 3% in 3 anni : Bolzano la città più cara - (Adnkronos) – Aumentano i prezzi del caffè al bar del 14,3% in tre anni da luglio 2021 a luglio 2024.… L'articolo Caffè al bar, prezzo +14,3% in 3 anni: Bolzano la città più cara proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Rossodisera.eu)

Caffè al bar - prezzo +14 - 3% in 3 anni : Bolzano la città più cara - (Adnkronos) – Aumentano i prezzi del caffè al bar del 14,3% in tre anni da luglio 2021 a luglio 2024. E' quanto rileva Fipe, in occasione della Giornata internazionale del caffè, in una indagine per l'Adnkronos.