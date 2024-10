Lanazione.it - Sabato alle 18 al Royal Victoria Hotel la presentazione del libro di Adriana Fantozzi

(Di martedì 15 ottobre 2024) Pisa, 15 ottobre 2024 - Si terrà18 alsu Lungarno Pacinotti ladel"Come il Dodo. Da Napoleone ai giorni nostri" (Tagete Edizioni) di, ex proprietaria insieme alla sorella Eva dello storico negozio di Pontedera "La Mora", la boutique di intimo in via Veneto aperta nel lontano 1953 e chiusa dopo ben 71 anni a luglio. Proprio con la pensione è nata l'idea di scrivere un, come spiega l'autrice stessa nelle ultime pagine. Cosìha iniziato a scavare nei vecchi album fotografici e nei bauli, ha esplorato scantinati e soffitte per fare un salto indietro nel passato, "ricostruendo i ricordi trasmessi di bocca in bocca dalla bisnonna alla nonna, passando attraverso genitori e zii".