Roma, Dovbyk out in Nazionale? Le ultime (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – In casa Roma tengono banco le condizioni di Dovbyk che ieri ha accusato un problema fisico nel ritiro della Nazionale. Il CT dell’Ucraina Serhij Rebrov, nella giornata di ieri, durante la conferenza stampa pre gara, aveva rivelato le condizioni di Dovbyk: “Dovbyk ha avuto un piccolo infortunio, ma spero possa essere a disposizione” le sue parole alla vigilia della gara”. Lanciando subito l’allarme anche per i fantallenatori in vista del prossimo impegno contro l’Inter. Allarme rientrato subito, pero’, perché il centravanti è stato convocato per il match in programma contro la Repubblica Ceca. Dovbyk sta bene, da vedere se il ct lo rischierà comunque o lo preserverà proprio per i prossimi impegni con il suo club. Il calciatore dovrebbe essere regolarmente a disposizione, comunque, per la partita in programma domenica sera contro l’Inter. .com - Roma, Dovbyk out in Nazionale? Le ultime Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – In casatengono banco le condizioni diche ieri ha accusato un problema fisico nel ritiro della. Il CT dell’Ucraina Serhij Rebrov, nella giornata di ieri, durante la conferenza stampa pre gara, aveva rivelato le condizioni di: “ha avuto un piccolo infortunio, ma spero possa essere a disposizione” le sue parole alla vigilia della gara”. Lanciando subito l’allarme anche per i fantallenatori in vista del prossimo impegno contro l’Inter. Allarme rientrato subito, pero’, perché il centravanti è stato convocato per il match in programma contro la Repubblica Ceca.sta bene, da vedere se il ct lo rischierà comunque o lo preserverà proprio per i prossimi impegni con il suo club. Il calciatore dovrebbe essere regolarmente a disposizione, comunque, per la partita in programma domenica sera contro l’Inter.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Roma - allarme per Dovbyk in Nazionale : la decisione del CT Rebrov sulla convocazione - C’è apprensione per il centravanti della Roma circa le sue condizioni dopo l’infortunio in Nazionale Artem Dovbyk, attaccante della Roma, ha accusato un fastidio in Nazionale e naturalmente i tifosi giallorossi hanno iniziato a preoccuparsi, dato che il prossimo turno ci sarà il big match contro l’Inter. (Calcionews24.com)

Roma - Dovbyk out in Nazionale? Le ultime - Il centravanti non è al meglio, ma le condizioni non preoccupano In casa Roma tengono banco le condizioni di Dovbyk che ieri ha accusato un problema fisico nel ritiro della Nazionale. Il CT dell'Ucraina Serhij Rebrov, nella giornata di ieri, durante la conferenza stampa pre gara, aveva rivelato le condizioni di Dovbyk: "Dovbyk ha avuto […]. (Sbircialanotizia.it)

Roma - allarme rientrato per Dovbyk : regolarmente convocato da ct Ucraina - L’attaccante dell’Ucraina, infatti, aveva saltato la rifinitura di ieri a causa di un problema muscolare e sembrava a rischio per la partita di stasera di Nations League contro la Repubblica Ceca a Wroclaw, campo neutro polacco che è la casa della nazionale di Rebrov. Il ct, però, ha sciolto ogni dubbio e ha convocato regolarmente il bomber giallorosso, che dunque è pienamente recuperato. (Sportface.it)