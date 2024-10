Roma, dirigente Sogei e imprenditore arrestati per corruzione (Di martedì 15 ottobre 2024) Un dirigente di Sogei (società informatica del ministero dell’Economia) e un imprenditore sono stati arrestati a Roma per corruzione. Il fermo è avvenuto in flagranza nella serata di lunedì 14 ottobre dopo lo scambio di una somma di 15 mila euro poi sequestrati. A eseguire la misura è stato il nucleo Pef della Guardia di finanza nell’ambito di un’inchiesta più ampia in materia di reati contro la pubblica amministrazione coordinata dalla procura di Roma. Lettera43.it - Roma, dirigente Sogei e imprenditore arrestati per corruzione Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Undi(società informatica del ministero dell’Economia) e unsono statiper. Il fermo è avvenuto in flagranza nella serata di lunedì 14 ottobre dopo lo scambio di una somma di 15 mila euro poi sequestrati. A eseguire la misura è stato il nucleo Pef della Guardia di finanza nell’ambito di un’inchiesta più ampia in materia di reati contro la pubblica amministrazione coordinata dalla procura di

