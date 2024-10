Roma, arrestato per corruzione il dirigente di Sogei Iorio, 18 gli indagati (Di martedì 15 ottobre 2024) Il direttore generale di Sogei (società informatica del Ministero dell'Economia), Paolino Iorio, e un imprenditore sono stati arrestati ieri sera a Roma dalla Guardia di Finanza per concorso in corruzione. L'arresto, in flagranza di reato dopo lo scambio di una somma di 15mila euro, poi sequestrati, è stato eseguito nell'ambito di un'inchiesta più ampia coordinata dalla procura della Capitale che vede indagate 18 persone e 14 società e in cui si ipotizzano i reati di corruzione e turbativa d'asta. Tg24.sky.it - Roma, arrestato per corruzione il dirigente di Sogei Iorio, 18 gli indagati Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Il direttore generale di(società informatica del Ministero dell'Economia), Paolino, e un imprenditore sono stati arrestati ieri sera adalla Guardia di Finanza per concorso in. L'arresto, in flagranza di reato dopo lo scambio di una somma di 15mila euro, poi sequestrati, è stato eseguito nell'ambito di un'inchiesta più ampia coordinata dalla procura della Capitale che vede indagate 18 persone e 14 società e in cui si ipotizzano i reati die turbativa d'asta.

