Riccione, con Ciocopaese arriva il weekend più goloso dell'anno (Di martedì 15 ottobre 2024) Da venerdì 18 a domenica 20 ottobre torna la diciannovesima edizione dell'evento dedicato al cioccolato che profuma e colora le vie della Perla Verde tra stand, workshop e divertimenti Ilrestodelcarlino.it - Riccione, con Ciocopaese arriva il weekend più goloso dell'anno Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Da venerdì 18 a domenica 20 ottobre torna la dicivesima edizione'evento dedicato al cioccolato che profuma e colora le viea Perla Verde tra stand, workshop e divertimenti

