Il Regolamento del campionato di Serie A1 Femminile 2024/2025 di volley: ecco come funzionano regular season e playoff, la formula e tutto quel che serve sapere sulla massima Serie del campionato italiano. Dopo il primo storico oro olimpico dell'Italvolley conquistato dalle azzurre di Julio Velasco ai Giochi di Parigi, le migliori pallavoliste del mondo sono pronte a tornare in campo per darsi battaglia con le rispettive maglie dei club. Conegliano va a caccia dell'en-plen dopo i quattro trofei della passata stagione (Supercoppa, Coppa Italia, Scudetto e Champions League), ma le avversarie non staranno certo a guardare, soprattutto Milano e Scandicci, giusto per citare le due sulla carta meglio attrezzate. Sono in totale 14 le squadre al via, fra cui le neopromosse Perugia e Talmassons, quest'ultima alla prima storica esperienza nella massima Serie.

Regolamento Serie A1 Femminile 2024/2025 volley : formula regular season e playoff - come funziona - Una vittoria per 3-0 o 3-1 assegna tre punti, un successo per 3-2 due punti, la sconfitta al quinto set vale 1 punto, mentre la sconfitta in tre o quattro set non porta punti. . Sono in totale 14 le squadre al via, fra cui le neopromosse Perugia e Talmassons, quest’ultima alla prima storica esperienza nella massima serie. (Sportface.it)

Regolamento Serie A1 Femminile 2024/2025 volley : formula regular season e playoff - come funziona - Cosa succede in caso di parità di punteggio? A parità di punteggio, precede la squadra con il maggior numero di vittorie. . Una vittoria per 3-0 o 3-1 assegna tre punti, un successo per 3-2 due punti, la sconfitta al quinto set vale 1 punto, mentre la sconfitta in tre o quattro set non porta punti. (Sportface.it)

Regolamento Serie A1 Femminile 2024/2025 volley : formula regular season e playoff - come funziona - Si inizia con i quarti di finale, da giocare al meglio delle tre gare tra il 7 ed il 19 marzo (con gara-1 e l’eventuale gara-3 sul campo della migliore classificata in regular season). A seguire le semifinali, che si svolgeranno invece al meglio delle cinque gare tra il 22 marzo ed il 13 aprile (con gara-1, gara-3 e l’eventuale gara-5 in casa della migliore classificata). (Sportface.it)