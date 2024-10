Real Monterotondo, le parole di Marco Contucci "Con il Savoia una trasferta difficile" (Di martedì 15 ottobre 2024) L'ultima giornata del girone G di Serie D ha visto il pareggio a reti bianche tra Atletico Lodigiani e Real Monterotondo. A parlare dell'ultimo match e della prossima sfida di D con il Savoia ci ha pensato Marco Contucci, per la pagina ufficiale del Real Monterotondo.LND Lazio, Safeguarding Today.it - Real Monterotondo, le parole di Marco Contucci "Con il Savoia una trasferta difficile" Leggi tutta la notizia su Today.it (Di martedì 15 ottobre 2024) L'ultima giornata del girone G di Serie D ha visto il pareggio a reti bianche tra Atletico Lodigiani e. A parlare dell'ultimo match e della prossima sfida di D con ilci ha pensato, per la pagina ufficiale del.LND Lazio, Safeguarding

Real Monterotondo - le parole di Marco Contucci "Con il Savoia una trasferta difficile" - L'ultima giornata del girone G di Serie D ha visto il pareggio a reti bianche tra Atletico Lodigiani e Real Monterotondo. A parlare dell'ultimo match e della prossima sfida di D con il Savoia ci ha pensato Marco Contucci, per la pagina ufficiale del Real Monterotondo. LND Lazio, Safeguarding... (Romatoday.it)

Real Monterotondo - Matteo Darini e il gol decisivo : "Con l'Olbia vittoria meritata" - Si gode i tre punti e la vittoria con l'Olbia il Real Monterotondo. La squadra del girone G di Serie D si è presa i suoi primi tre turni grazie al gol decisivo di Matteo Darini, intervistato dalla pagina ufficiale del club laziale. Serie D gironi E-F-G, quinta giornata: l'Anzio scavalca il... (Romatoday.it)

Real Monterotondo - Napoleoni scuote i suoi "Il campionato √® ancora lungo" - Domenica con il Trastevere √® arrivata un'altra sconfitta per il Real Monterotondo, ancora fermo a un punto in classifica sul fondo del girone G di Serie D. Per il Monterotondo ha commentato il match uno dei suoi giocatori pi√Ļ rappresentativi, Stefano Napoleoni.¬† Coppa Italia Eccellenza Lazio... (Romatoday.it)