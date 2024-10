Re Carlo in viaggio in Australia, ma i premier di sei Stati disertano il gala in suo onore (Di martedì 15 ottobre 2024) Re Carlo III e la Regina Camilla sono pronti per partire alla volta dell’Australia e delle Isole Samoa, dove, a partire da venerdì 18 ottobre, saranno impegnati in un tour che durerà undici giorni. La visita ufficiale è ul viaggio più lungo del sovrano da quando, lo scorso febbraio, ha annunciato la sua diagnosi di cancro e, stando al Daily Mail, i medici hanno hanno dato l’ok per sospendere momentaneamente il suo ciclo di cure, consentendogli in questo modo di assentarsi per un breve periodo. Un impegno encomiabile da parte del monarca, ma che, ancor prima che il suo aereo decolli, promette di essere costellato dalle polemiche. I primi ministri dei sei Stati che compongono la federazione Australiana hanno infatti annunciato che non parteciperanno al ricevimento in onore del re, previsto a Canberra per il 21 ottobre. Metropolitanmagazine.it - Re Carlo in viaggio in Australia, ma i premier di sei Stati disertano il gala in suo onore Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di martedì 15 ottobre 2024) ReIII e la Regina Camilla sono pronti per partire alla volta dell’e delle Isole Samoa, dove, a partire da venerdì 18 ottobre, saranno impegnati in un tour che durerà undici giorni. La visita ufficiale è ulpiù lungo del sovrano da quando, lo scorso febbraio, ha annunciato la sua diagnosi di cancro e, stando al Daily Mail, i medici hanno hanno dato l’ok per sospendere momentaneamente il suo ciclo di cure, consentendogli in questo modo di assentarsi per un breve periodo. Un impegno encomiabile da parte del monarca, ma che, ancor prima che il suo aereo decolli, promette di essere costellato dalle polemiche. I primi ministri dei seiche compongono la federazionena hanno infatti annunciato che non parteciperanno al ricevimento indel re, previsto a Canberra per il 21 ottobre.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Perché i capi dei sei Stati diserteranno il gala in onore di Re Carlo in viaggio in Australia - Continua a leggere . Si tratta del viaggio più lungo che il sovrano fa dopo la diagnosi di cancro. Tuttavia, non mancano le polemiche, a partire dal fatto che i premier dei sei stati australiani diserteranno l'evento di gala in onore della coppia reale in programma il 21 ottobre a Cranberra. Re Carlo III e la Regina Camilla saranno impegnati da venerdì 18 ottobre in un tour di 9 giorni in ... (Fanpage.it)

Re Carlo III sospenderà le cure contro il cancro - l’ok dai medici per il viaggio in Australia - Re Carlo III ha ricevuto il permesso dai medici di viaggiare in Australia e interrompere per 11 giorni il ciclo di terapie contro il cancro. Riprenderà le cure non appena tornerà nel Regno Unito: "Vuole essere in forma smagliante", le parole di una fonte al DailyMail.Continua a leggere . (Fanpage.it)

“Siamo grati di aver condiviso il nostro viaggio con lui” : il dolore dei genitori di Sammy Basso. E il ricordo di Carlo Conti : “Ci insegnò cosa vuol dire non arrendersi” - Sa. “Sammy si è spento, all’improvviso, dopo una giornata di festa circondato dall’affetto di chi gli voleva bene. “A tutti noi ha insegnato che, sebbene gli ostacoli della vita a volte possano sembrare insormontabili, vale la pena viverla con pienezza. A nome della famiglia, degli amici e dell’Associazione Italiana Progeria Sammy Basso ringraziamo tutti per la vicinanza manifestata – prosegue ... (Ilfattoquotidiano.it)