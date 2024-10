Lanazione.it - Raccordo Siena-Firenze: chiusure notturne per lavori. Ecco dove e quando

(Di martedì 15 ottobre 2024), 15 ottobre 2024 - Anas annunciasulperdi manutenzione programmati per il ripristino della pavimentazione. Mercoledì 16 e giovedì 17 ottobre alcuni interventi saranno eseguiti in orario notturno, dalle 21 e 30 alle 6 del giorno successivo. In particolare, nella notte di mercoledì 16 ottobre sarà interessato un tratto della carreggiata in direzionenel comune di Barberino Tavarnelle, in provincia di. Il traffico sarà deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di Tavarnelle e rientro a San Donato. Nella notte di giovedì 17 ottobre sarà invece interessato un tratto della carreggiata in direzionea Colle Val d’Elsa, in provincia di