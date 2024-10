Ilfoglio.it - Quei guardoni di Unifil

(Di martedì 15 ottobre 2024), mandata dall’Onu nel sud del Libano per garantire che procedesse un processo di pace tra Israele ed Hezbollah, non si accorgeva che, a pochi metri da sé, le truppe filoiraniane continuavano indifferenti ad accumulare razzi e a scavare tunnel verso Israele. Al che Israele, volendo colpire gli armamenti accumulati sotto gli occhi delle truppe internazionali di interposizione, oltreché i combattenti in servizio attivissimo di Hezbollah, si è fatto scappare qualche colpo verso le più che adiacenti postazioni. Proteste. Diffuse e sacrosante. Perché è assai disdicevole mettere a rischio la vita di chiunque, perfino quella deitravestiti da Onu.