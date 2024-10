Firenzetoday.it - Processo Amanda Knox, presentato il ricorso in Cassazione

Iltorna a far parlare di sé e sembra destinato a tornare in aula. Dopo la sentenza del 5 giugno scorso della Corte di assise di appello di Firenze in cui l'ex studentessa statunitense era stata condannata per