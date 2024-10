Ilgiornale.it - Piscina comunale riservata alle donne islamiche in burkini: è polemica

Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Ladi Figline Valdarno (Firenze) sarà, per un'ora alla settimana, esclusivamentedi fede islamica intenzionate a frequentare un corso di nuoto. La Lega: "Questa non è inclusione, è apartheid. Come si fa a parlare di integrazione?"