Pisa-Brescia, denunciati 6 ultras bresciani dopo gli scontri del 21 settembre (Di martedì 15 ottobre 2024) La Questura di Pisa ha denunciato sei tifosi del Brescia, con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, porto di armi ed oggetti atti ad offendere, accensioni ed esplosioni pericolose e getto pericoloso di cose. In aggiunta sono anche state avviate le procedure per i relativi Daspo. I fatti risalgono allo scorso 21 settembre, quando a margine della partita di Serie B tra Pisa e Brescia i sei tifosi sarebbero stati responsabili di aver provocato disordini. In particolare gli ultrà Bresciani avrebbero aggredito dei tifosi del Pisa nei pressi di un bar in periferia, con scontri che hanno causato il ferimento di un tifoso toscano e di un poliziotto. L’identificazione si è resa possibile grazie alla visione delle immagini estrapolate dall’impianto di videosorveglianza del locale e quelle della polizia scientifica. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 15 ottobre 2024) La Questura diha denunciato sei tifosi del, con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, porto di armi ed oggetti atti ad offendere, accensioni ed esplosioni pericolose e getto pericoloso di cose. In aggiunta sono anche state avviate le procedure per i relativi Daspo. I fatti risalgono allo scorso 21, quando a margine della partita di Serie B trai sei tifosi sarebbero stati responsabili di aver provocato disordini. In particolare gli ultrÃni avrebbero aggredito dei tifosi delnei pressi di un bar in periferia, conche hanno causato il ferimento di un tifoso toscano e di un poliziotto. L’identificazione si è resa possibile grazie alla visione delle immagini estrapolate dall’impianto di videosorveglianza del locale e quelle della polizia scientifica.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Brescia : aggressione ai tifosi del Pisa fuori da un bar - denunciati sei ultras - Brescia, 15 ottobre 2024 – Sono accusati di aver preso d’assalto un gruppo di tifosi del Pisa, lanciando loro oggetti e petardi. La visione delle immagini registrate dall'impianto di videosorveglianza del locale nonché quelle realizzate dalla polizia scientifica hanno permesso di identificare i sei tifosi bresciani ritenuti responsabili delle aggressioni ai rivali nerazzurri. (Ilgiorno.it)

Calcio - 6 tifosi del Brescia denunciati dopo gli scontri del 21 settembre a Pisa - .  The post Calcio, 6 tifosi del Brescia denunciati dopo gli scontri del 21 settembre a Pisa appeared first on SportFace. Lo ha reso noto la questura pisana. Per i sei denunciati sono state anche avviate le procedure per l’irrogazione di altrettanti daspo. La questura di Pisa ha reso noto che sei tifosi del Brescia sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale, porto di armi ed ... (Sportface.it)

Scontri fra tifosi al termine di Pisa – Brescia - denunciati sei tifosi lombardi - Nel corso degli scontri sono rimasti feriti un avventore del bar, che nulla aveva a che fare con le tifoserie e un operatore delle forze di polizia. Nei confronti degli stessi oggetti saranno avviate le procedure per l’irrogazione di provvedimenti di Daspo.  . PISA – Sei tifosi del Brescia sono stati denunciati da personale della Questura di Pisa per i disordini che si sono verificati lo ... (Corrieretoscano.it)