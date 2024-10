Petrolio in calo fino al 5%, Israele non attacca pozzi in Iran (Di martedì 15 ottobre 2024) Il greggio cala fino al 5% sui mercati dopo il mancato attacco di Israele ai pozzi e alle infrastrutture petrolifere dell'Iran. Il West Texas Intermediate (Wti) cede il 5,01% a 70,11 dollari al barile, mentre il Brent del Mare del Nord lascia sul campo il 4,89% a 73,67 dollari al barile. Secondo quanto riferito dalla stampa Usa sarebbe stato lo stesso primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ad annunciare attacchi solo a obiettivi militari, escludendo quindi bersagli di altro tipo nel paese degli Ayatollah. Nel frattempo l'International Energy Angency, alla luce anche del taglio delle stime sulla domanda di greggio da parte dell'Opec, ritiene che il mercato sarà piuttosto saturo nella prima parte del 2025. Quotidiano.net - Petrolio in calo fino al 5%, Israele non attacca pozzi in Iran Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 15 ottobre 2024) Il greggio calaal 5% sui mercati dopo il mancato attacco diaie alle infrastrutture petrolifere dell'. Il West Texas Intermediate (Wti) cede il 5,01% a 70,11 dollari al barile, mentre il Brent del Mare del Nord lascia sul campo il 4,89% a 73,67 dollari al barile. Secondo quanto riferito dalla stampa Usa sarebbe stato lo stesso primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ad annunciare attacchi solo a obiettivi militari, escludendo quindi bersagli di altro tipo nel paese degli Ayatollah. Nel frattempo l'International Energy Angency, alla luce anche del taglio delle stime sulla domanda di greggio da parte dell'Opec, ritiene che il mercato sarà piuttosto saturo nella prima parte del 2025.

