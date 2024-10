Ilnapolista.it - Per la tv svedese TV4, la donna stuprata ha fatto il nome di Mbappé. Le Parisien rilancia la notizia

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Per la tvTV4 lahaildi. Lela. Dalla Svezia il flusso di notizie si fa di ora in ora più drammatico. secondo la tvTV4 lache ha denunciato lo stupro haildi, ha indicatocome l’autore della violenza sessuale. Laè stata appenata dal giornale francese Leha definito fake news il sospetto di stuproe il sospetto di stupro in Svezia, la procuratrice: «C’è stata un denuncia, non conferma che sia stupro» Dopo la sua visita a Stoccolma, Kylianè ragionevolmente sospettato di stupro, secondo le informazioni di Expressen. Il soggiorno del francese a Stoccolma è stato circondato da mistero e segretezza. Si dice chesia ??stato, tra l’altro, al ristorante Chez Jolie e alla discoteca V.