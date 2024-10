Ilrestodelcarlino.it - Paura e danni in via Bellaria. Spara contro la casa dei vicini con il fucile ad aria compressa

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Ha iniziato arele finestre dei. Più colpi, esplosi con unad, che non solo hanno provocato il panico in via, ma anche diversiall’abitazione che si trovava a una ventina di metri di distanza dal punto in cui si trovava il ‘pistolero. È successo nel pomeriggio di domenica, quando nella strada del Savena è stata chiamata la polizia: sul posto sono intervenute Volanti e Squadra mobile, che dopo aver raccolto le testimonianze dei proprietari della‘bersagliata’ e di altri, sono arrivati all’autore delle esplosioni: un moldavo di 40 anni, con problemi psichiatrici, che è stato trovato in possesso di unda softair, caricato a pallini. Posizionatosi come un cecchino alla finestra, aveva iniziato are senza un motivo ben chiaro, fortunatamente provocandoa cose, ma non ferendo nessuno.