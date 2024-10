Paolino Iorio, arrestato il dg di Sogei: corruzione e turbativa d'asta. Tra i 18 indagati anche il referente di Elon Musk in Italia (Di martedì 15 ottobre 2024) Paolino Iorio, dg della società Sogei, è stato arrestato assieme ad un imprenditore per l'accusa di corruzione. I due sono stati bloccati in flagranza ieri sera di reato Ilmessaggero.it - Paolino Iorio, arrestato il dg di Sogei: corruzione e turbativa d'asta. Tra i 18 indagati anche il referente di Elon Musk in Italia Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di martedì 15 ottobre 2024), dg della società, è statoassieme ad un imprenditore per l'accusa di. I due sono stati bloccati in flagranza ieri sera di reato

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Arrestato per corruzione il direttore generale di Sogei Paolino Iorio - 18 gli indagati - In Una nota Sogei esprime "piena fiducia nella magistratura, a cui sta prestando totale supporto, e si dichiara indiscutibilmente estranea ai fatti. Incontri "monitorati" anche attraverso intercettazioni. Il dg Iorio ai domiciliari per corruzione A Iorio, che si trova agli arresti domiciliari, viene contestato il reato di corruzione perché con "più azioni del medesimo disegno criminoso - è ... (Tg24.sky.it)

Corruzione - arrestato il dirigente Sogei Paolino Iorio : "Sistema ramificato nei ministeri" - Un'inchiesta rischia di travolgere la Sogei, società che svolge servizi di consulenza informatica per la pubblica amministrazione ed è controllata al 100% dal ministero dell'Economia e delle Finanze. Il direttore generale dell'azienda, Paolino Iorio, e un imprenditore di una importante società... (Today.it)

Corruzione - arrestato il dirigente di Sogei Paolino Iorio : "Sistema ramificato nei ministeri" - Un'inchiesta rischia di travolgere la Sogei, società che svolge servizi di consulenza informatica per la pubblica amministrazione ed è controllata al 100% dal ministero dell'Economia e delle Finanze. Il direttore generale dell'azienda, Paolino Iorio, e un imprenditore di una importante società... (Today.it)