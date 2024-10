Liberoquotidiano.it - Omicidio Rozzano, le telecamere di sicurezza riprendono la vittima e il presunto omicida

(Di martedì 15 ottobre 2024) Manuel Mastrapasqua che attraversa il parcheggio di un supermercato, ignaro del tragico destino che lo aspetta. Il diciannovenne suoassassino che passa per un altro spiazzo con qualcosa in mano, forse il coltello che si intravede nei frame diffusi dalle autorità al momento del suo arresto. Lediritraggono lae ilkiller dell'di(Milano) nella notte tra il 10 e l'11 ottobre, in un video dei Carabinieri. Secondo quanto stabilito dalle indagini, il giovane avrebbe ucciso il 31enne a coltellate per rubargli un paio di cuffiette.