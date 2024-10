Omicidio del pizzaiolo tiktoker a Crotone, i risultati dell’autopsia: ucciso da un solo proiettile (Di martedì 15 ottobre 2024) Il padre di 4 figli e star di TikTok era stato colpito da un poliziotto a Crotone. La salma restituita alla famiglia, i funerali si svolgeranno mercoledì 16 ottobre ad Isola Capo Rizzuto. Fanpage.it - Omicidio del pizzaiolo tiktoker a Crotone, i risultati dell’autopsia: ucciso da un solo proiettile Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Il padre di 4 figli e star di TikTok era stato colpito da un poliziotto a. La salma restituita alla famiglia, i funerali si svolgeranno mercoledì 16 ottobre ad Isola Capo Rizzuto.

Crotone - indagato per tentato omicidio figlio 18enne del pizzaiolo tiktoker Chimirri - Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. (Adnkronos) – È stato iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di tentato omicidio e lesioni personali Domenico Chimirri, il figlio diciottenne di Francesco Chimirri, il pizzaiolo tiktoker rimasto ucciso nel corso di una sparatoria con un agente della polizia di Stato, Giuseppe Sortino, nel ... (Webmagazine24.it)

