Olivia Rodrigo sprofonda in una buca sul palco durante un concerto: il video fa il giro del web (Di martedì 15 ottobre 2024) La popstar Olivia Rodrigo sprofonda in una buca sul palco durante un suo concerto a Melbourne, in Australia. Un video che circola in rete ha ripreso il piccolo incidente mentre la cantautrice statunitense si stava esibendo davanti a migliaia di fan alla Rod Laver Arena in occasione del suo ‘Guts World Tour‘. “È stato divertente. Sto bene. A volte c’è solo un buco nel palco!”, ha detto la 21enne californiana dopo essersi risollevata. Lapresse.it - Olivia Rodrigo sprofonda in una buca sul palco durante un concerto: il video fa il giro del web Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 15 ottobre 2024) La popstarin unasulun suoa Melbourne, in Australia. Unche circola in rete ha ripreso il piccolo incidente mentre la cantautrice statunitense si stava esibendo davanti a migliaia di fan alla Rod Laver Arena in occasione del suo ‘Guts World Tour‘. “È stato divertente. Sto bene. A volte c’è solo un buco nel!”, ha detto la 21enne californiana dopo essersi risollevata.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Oh mio Dio - è stato divertente. Sto bene” : Olivia Rodrigo precipita dal palco e rassicura i fan – IL VIDEO - Va bene così. A volte c’è solo un buco nel palco. Paura e panico per Olivia Rodrigo. Nel video che è diventato virale su TikTok, si vede la Rodrigo mentre canta sulle note di “Obsessed” correndo avanti e indietro, quando è caduta attraverso una botola sul palco. Da vera professionista, la Rodrigo ha rassicurato i fan di non essersi fatta male: “Oh mio Dio, è stato divertente…Sto bene. (Ilfattoquotidiano.it)

Incidente per Olivia Rodrigo durante il concerto in Australia - cade in una botola sul palco : il video - Piccolo incidente per Olivia Rodrigo durante il suo concerto a Melbourne, in Australia. "Sto bene, a volte c'è solo un buco nel palco e va bene così", ha detto poco dopo. Continua a leggere . La cantante è scivolata in una botola sul palco e il video del momento è in breve diventato virale sui social. (Fanpage.it)

Olivia Rodrigo : in arrivo su Netflix un concerto speciale del suo GUTS World Tour - Lo streamer trasmetterà la performance della cantante di Vampire dall'Intuit Dome di Los Angeles, durante il suo tour mondiale Guts. Venezia, Olivia Rodrigo accanto al fidanzato …. La celebre cantante di Vampire, Olivia Rodrigo, ha appena annunciato un concerto speciale del suo GUTS World Tour, che debutterà presto su Netflix. (Movieplayer.it)