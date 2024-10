Non chiamatela tassa, ma «contributo»: Tajani conferma che dalle banche potrebbero arrivare 3-4 miliardi per la Manovra (Di martedì 15 ottobre 2024) Il governo lavorerà fino all’ultimo minuto disponibile, cercando un equilibrio tra esigenze politiche dei partiti di maggioranza e indicazioni dei tecnici del ministero dell’Economia. Poi, alle 20 di oggi – 15 ottobre -, inizierà il Consiglio dei ministri e sul tavolo di Palazzo Chigi comparirà lo schema della legge di Bilancio 2025, oltre al decreto fiscale collegato e al Documento programmatico di bilancio per l’Unione europea. Giancarlo Giorgetti, titolare di via XX settembre, nelle ultime settimane non ha nascosto la difficoltà di trovare risorse per la Manovra. E nel mirino è subito apparso il tesoretto accumulato dalle banche grazie all’exploit dei tassi di interesse degli ultimi anni. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di martedì 15 ottobre 2024) Il governo lavorerà fino all’ultimo minuto disponibile, cercando un equilibrio tra esigenze politiche dei partiti di maggioranza e indicazioni dei tecnici del ministero dell’Economia. Poi, alle 20 di oggi – 15 ottobre -, inizierà il Consiglio dei ministri e sul tavolo di Palazzo Chigi comparirà lo schema della legge di Bilancio 2025, oltre al decreto fiscale collegato e al Documento programmatico di bilancio per l’Unione europea. Giancarlo Giorgetti, titolare di via XX settembre, nelle ultime settimane non ha nascosto la difficoltà di trovare risorse per la. E nel mirino è subito apparso il tesoretto accumulatograzie all’exploit dei tassi di interesse degli ultimi anni.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Patrimoniale per super-ricchi, in cosa consiste la proposta di Elly Schlein - "Patrimoniale? Non saremmo d'accordo ad alzare le tasse sul ceto medio, ma penso che faccia bene Lula a chiedere ai governi una tassa internazionale sui super ricchi. Questa discussione si può… Leggi ... (informazione.it)

Patrimoniale, Alfonso Gianni…" - In un'intervista a Sky TG24 Live In Roma, la segretaria del PD Elly Schlein ha sostenuto l'importanza di discutere una tassa internazionale sui super ricchi, in linea con le… Leggi ... (informazione.it)

Non chiamatela tassa sugli extraprofitti, ma giusti profitti. Ora sì che piace pure a Tajani - Il ministro potrà chiamarla come vuole ma sempre tassa rimane. Un po’ come quando nel 2017, mentre le strade di Roma si riempivano di spazzatura, al comune i grillini trovarono il modo di risolvere l ... (ilfoglio.it)